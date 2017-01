Agricultores de Montesinho reclamam nova gestão e pagamento de prejuízos

A associação cívica Rionor, de Bragança, entrega esta quarta-feira ao Governo um abaixo assinado, propondo uma gestão do Parque Natural de Montesinho mais próxima e participada pelas populações. Numa reunião com a seccretária de Estado do Ambiente, Célia Ramos, esta organização mostrará ainda uma relação dos prejuízos de 133 mil euros causados a agricultores por espécies protegidas e pelas restrições à actividade hiumana no parque transmontano.

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, aproveita uma deslocação ao Porto para receber, na Fundação Serralves, uma delegação da associação transmontana e analisarem em conjunto "a situação crítica em que se encontram os agricultores dos territórios raianos do Noroeste Ibérico". Francisco Alves, presidente da associação, explica que "a audiência surge como resposta aos anseios das populações locais", que se queixam de "falta de diálogo" por parte do Parque.

Esta foi, segundo ainda o presidente, "uma das queixas mais escutadas" nos Conselhos Raianos sobre as Áreas Protegidas", que a associação promoveu, ainda enquanto movimento cívico, nos dois anos de leva de existência. A Rionor foi constituída na aldeia de Varge (Bragança) e propõe-se trabalhar para melhorar as condições daqueles que vivem na área protegida do Parque Natural de Montesinho. Ao longo desde dois anos, o movimento cívico tem ouvido autarcas e populações raianas e reivindicações como a da junta de freguesia de França, que enviou ao Ministério do Ambiente uma lista com os prejuízos causados aos agricultores por espécies protegidas e pelas multas aplicadas pelo parque.

Um agricultor de Varge pagou uma coima de quase três mil euros por, em 2015, ter cortado azinheiras numa plantação de castanheiros de que é proprietário. Os soutos, que são a cultura mais rentável da região transmontana, a maior produtora nacional de castanha, têm sido, segundo o levantamento feito, os mais afetados por veados, corsos e esquilos. O total da lista de prejuízos ultrapassa os 133 mil euros e, como serão causados por espécies que estão protegidas por lei, o presidente da freguesia de França, Carlos Silva, entende que "é o estado que tem a responsabilidade de indemnizar os lesados".

"Algumas destas pessoas têm rendimentos baixos, faziam um dinheiro bem bom deste fruto e aliviados de algumas dificuldades que lhe aparecem pelo ano fora, como medicamentos e outras". O autarca relata que as populações das três aldeias que compõem a freguesia "vivem com simples pensões mínimas" e se antes "em qualquer canto se arranjava um pouco de lenha, agora o parque não deixa cortar nada nem limpar sem autorização".

A relação dos prejuízos será também entregue à secretária de Estado na reunião marcada para quarta-feira, assim como um abaixo-assinado subscrito por cerca de 700 residentes no Parque Natural de Montesinho, para a criação do Conselho de Avaliação da Gestão dos Parques Naturais. A Rionor, cujo nome foi inspirado na histórica aldeia comunitária de Rio de Onor, partilhada por portugueses e espanhóis, também nesta área protegida, reclama que "no futuro se envolvam as populações nos diferentes projectos como a melhor forma de assegurar o seu êxito, de acordo com experiências levadas a cabo noutros países".

A delegação raiana "espera ainda o assentimento" da secretária de Estado para a promulgação de um novo ordenamento do território que "dê resposta às aspirações das populações locais e que consiga travar o crescente despovoamento", que entende ser "o problema de fundo mais relevante e cujas soluções não se afiguram fáceis". "O fundamental é haver população", sublinhou Francisco Alves, alertando que de outra forma "o património ambiental e cultural está perdido".

