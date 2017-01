Pepa ansioso por ajudar o Tondela a atingir os objetivos

O novo treinador do Tondela, Pepa, revelou, esta terça-feira, que está ansioso por voltar a fazer o que mais gosta e ajudar o clube beirão a atingir os seus objectivos, que passam pela manutenção na I Liga. Na sua página oficial do Facebook, o técnico português sublinha que regressa a Tondela, onde já tinha estado como treinador adjunto de Filipe Moreira na época 2010-2011, "com a ambição e paixão de sempre".

PUB

"Ansioso por fazer o que mais gosto e ajudar o clube a atingir os seus objectivos. Não tenho a menor dúvida que todos juntos vamos triunfar", referiu o substituto de Petit.

Pepa destacou ainda que, na altura em que esteve no clube "auriverde", já tinha ficado marcado pela seriedade das pessoas e pela sua inexcedível capacidade de trabalho. "Desde o senhor Rolando da Cruz (roupeiro) ao presidente Gilberto Coimbra", acrescentou.

PUB

O Tondela anunciou a contratação de Pepa para resgatar a equipa do 18.º e último classificado da I Liga portuguesa. O antigo avançado de Benfica, Lierse, Varzim, Paços de Ferreira e Olhanense iniciou a carreira de treinador nos escalões de formação de Sacavenense, Odivelas, Taboeira e Benfica, além da passagem pelo Tondela, tendo, em seniores, orientado Sanjoanense, Feirense e Moreirense, este até à 10.ª jornada da presente edição do campeonato.

PUB