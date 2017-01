Yana Kudryavtseva, o "anjo com asas de ferro", retira-se aos 19 anos

A ginasta russa Yana Kudryavtseva anunciou, esta terça-feira, que se retira, aos 19 anos, depois de ter sido três vezes campeã mundial de ginástica rítmica. O “anjo com asas de ferro”, como também era conhecida, foi uma atleta, todavia, atormentada por inúmeras lesões, o que levou ao fim de "uma das carreiras mais brilhantes na história da ginástica rítmica", segundo a Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Yana é filha de Aleksey Kudryavtsev, um antigo nadador campeão olímpico em Barcelona 1992, na prova de estafeta 200m livres. Desde bem cedo a jovem atleta russa mostrou que quem sai aos seus não degenera, pois logo aos 15 anos conquistou o primeiro título mundial, tendo-se sagrado a campeã mundial de ginástica rítmica mais jovem de sempre. Foi no Campeonato do Mundo de Kiev, em 2013, que ganhou a primeira medalha de ouro mundial. Outro feito inédito é o facto de ser a única ginasta da história que nunca esteve fora do pódio nas competições internacionais em que participou.

Entre 2013 e 2015, Kudryavtseva impôs-se de forma autoritária em mais dois campeonatos mundiais. Por isso era considerada favorita para a conquista da medalha de ouro olímpica, nos Jogos Olímpicos Rio 2016. No entanto, uma fractura no pé interrompeu a sua preparação, o que a condicionou na competição. Mesmo assim, a jovem arrecadou a medalha de prata, ficando atrás da compatriota Margarita Mamun.

A estreia de Kudryavtseva em competições internacionais, na categoria sénior, aconteceu no Grande Prémio de Moscovo, em 2013. Mas foi no Grande Prémio de Holon (Israel), também nesse ano, que ganhou a primeira prova individual. No total, desde 2008, Yana conquistou nada menos do que 13 medalhas de ouro em Mundiais, além de ter acumulado nove títulos europeus.

