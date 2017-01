Taarabt confirmado no Génova até final da época

O médio marroquino Adel Taarabt vai defender o emblema italiano do Génova, por empréstimo do Benfica. A transferência já foi oficializada, esta terça-feira, pelo clube da Liga italiana de futebol, que conta com o português Miguel Veloso. A saída de Taarabt estava iminente, por não ter espaço nas opções de Rui Vitória, mas só agora os “encarnados” encontraram colocação.

“O Génova CFC informa ter adquirido ao Benfica, a título de empréstimo, os direitos desportivos do médio Adel Taarabt”. Esta era a confirmação esperada para o desenlace a curto prazo da relação entre o futebolista de 27 anos e os tricampeões nacionais. Contudo, a apresentação à comunicação social só “está marcada para quinta-feira", conforme o comunicado do 12.º classificado da Série A.

Taarabt chegou ao Benfica no início da época 2015-16, mas apenas jogou pela equipa B dos “encarnados”. Na equipa orientada por Hélder Cristovão, o marroquino alinhou em sete jogos e marcou por uma vez. A crispação existente com o técnico Rui Vitória era do conhecimento público, com as declarações de Adel Taarabt à comunicação social francesa a terem eco em Portugal.

Depois de passagens por clubes como Lens, Tottenham, Queens Park Rangers (QPR), Fulham e AC Milan, Taarabt vinculou-se a custo zero ao Benfica, até Junho de 2020, depois de a sua ligação com o QPR ter terminado.

