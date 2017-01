Leilão de exemplares de edição de Tabacaria deu 1200 euros à Casa do Gaiato

O leilão online dos três primeiros exemplares da edição do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos, da editora Guerra e Paz, rendeu 1200 euros, que serão entregues à instituição social Obra de Rua-Casa do Gaiato, de acordo com uma fonte editorial. Para esta iniciativa, a Guerra e Paz associou-se à leiloeira Palácio do Correio Velho, e o leilão digital decorreu desde a passada sexta-feira de manhã até às 22h00 de segunda-feira.

"O leilão foi bastante disputado e assumiu-se como um sucesso. O exemplar número um da edição exclusiva de Tabacaria de Álvaro Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, teve uma variação de 900%, ao ser adquirido por 700 euros, tendo as licitações começado com uma base de 70 euros", disse à agência Lusa a mesma fonte. "Os outros dois exemplares que compuseram este leilão solidário também tiveram uma óptima receptividade. O número dois, com uma estimativa mínima de 70 euros, foi comprado por 260 euros, e o número três, com igual base de licitação e, com uma variação de 242%, foi arrematado por 240 euros", referiu a fonte.

Segundo a mesma fonte, os 1500 exemplares numerados editados "esgotaram", o que "tornava os primeiros três exemplares bastante emblemáticos". Já a nova edição do poema Tabacaria foi publicada no passado dia 28 de Novembro, numa caixa de madeira, com 25 fotografias inéditas do fotógrafo Pedro Norton. "Foram feitos apenas 1500 exemplares, todos numerados, e este livro de 176 páginas não voltará a ser reimpresso, tratando-se de uma edição rara", num formato de grande dimensão, 24 centímetros de largura por 33 de altura, disse à Lusa fonte da editora Guerra e Paz, que chancela a obra.

Sebastião Pinto Ribeiro, da leiloeira, referiu-se ao leilão como "um sucesso, não apenas pelas variações que apresentou, mas, acima de tudo, porque permitiu juntar um valor interessante para a Casa do Gaiato do Porto, que era o grande objectivo". "Julgo que seria uma extraordinária surpresa para Fernando Pessoa saber que o seu poema tão pessimista produziu, afinal, um resultado optimista e solidário com a causa meritória que é a Obra de Rua do Padre Américo", afirmou por seu turno, Manuel S. Fonseca, administrador da Guerra e Paz Editores.

