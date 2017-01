Autoridade do Medicamento manda suspender venda de lotes de quatro fármacos

A Autoridade do Medicamento determinou a suspensão imediata da venda de lotes de quatro medicamentos disponíveis em Portugal, devido a "não conformidades no sistema de boas práticas de fabrico".

PUB

Os lotes em causa são de quatro fármacos: o Paracetamol Bluepharma 1000 mg, o Paracetamol Sandoz 500 mg, o Supofen comprimido 1000 mg e o Mwetformina Mylan. "Na sequência da uma inspecção realizada pelo Infarmed ao fabricante de medicamentos para uso humano Granules India Ltd. (Gagillapur, Índia) foram detectadas não conformidades no sistema de boas práticas de fabrico, relacionadas com a actividade de granulação e embalagem primária de comprimidos", refere uma nota publicada no site da Autoridade do Medicamento, onde surgem referidos os respectivos lotes.

A informação, que foi esta segunda-feira avançada pelo site Notícias ao Minuto, refere que os doentes que estejam a usar os referidos lotes dos medicamentos não devem contudo interromper o tratamento, sendo antes aconselhado que consultem o médico para que prescreva remédio alternativo. Já as entidades que têm estes lotes em stock não os poderão vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução.

PUB

PUB