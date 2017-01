Assembleia, ministros e partidos cancelam agenda

As agendas dos membros do Governo, de autarquias e de líderes partidários previstas para esta segunda-feira foram canceladas devido à morte de Mário Soares. A Assembleia da República cancelou os trabalhos parlamentares esta terça e quarta-feira, marcando apenas uma sessão evocativa sobre o ex-Presidente da República.

A sessão plenária prevista para esta quarta-feira, em que se iria discutir os projectos sobre os feriados, foi transferida a próxima semana. Será substituída por uma sessão evocativa em que será apresentado um voto de pesar elaborado pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e assinado por todas as bancadas. Seguem-se intervenções de um membro do Governo e dos deputados de todos os partidos.

Segundo as conclusões da conferência de líderes extraordinária, realizada na passada sexta-feira, Ferro Rodrigues informou que já tinha dado instruções aos serviços para “alterar a emissão do canal Parlamento durante os dias de luto nacional, devendo passar a emitir imagens ou documentários alusivos a Mário Soares como tem sido feito em casos semelhantes”.

Na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores foram adiados os trabalhos parlamentares previstos para esta semana – devido aos três dias de luto nacional – e remarcados para a próxima. Uma decisão da presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luís, e que mereceu a contestação do PSD, CDS e PPM.

Os ministros que tinham agenda pública – como o da Educação e o da Agricultura – decidiram cancelar e adiar para a próxima semana. Nas agendas partidárias, as forças políticas anularam iniciativas previstas, com ou sem a participação dos líderes. O PSD desmarcou um jantar com militantes no Porto, onde estaria Pedro Passos Coelho, e adiou-o para a próxima segunda-feira. A líder do CDS, Assunção Cristas, tinha esta segunda-feira uma visita ao Hospital de Cascais que foi cancelada.

