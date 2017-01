Muito obrigado Mário Soares

Mário Soares, que foi ao longo de toda a vida um defensor incondicional da liberdade, merece, sem qualquer dúvida, o respeito e a admiração de todos os portugueses. A vida de Mário Soares foi um testemunho exemplar de uma vida dedicada à luta pela liberdade e pela democracia. Mário Soares pode ter cometido alguns erros, como todos aqueles que têm que tomar decisões em momentos difíceis e controversos, mas mesmo admitindo esses erros, foi um grande estadista e continuará para sempre ligado à História de Portugal. Por tudo isto e não é pouco, o meu muito, muito obrigado ao Dr. Mário Soares.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Soares não desiste

Nunca votei Mário Soares em legislativas ou presidenciais. Tal não impede que hoje esteja triste. Foi em 1973, ainda em ditadura de Salazar, que arrostei alguns naturais incómodos para poder assistir a um comício da CEUD no Teatro Vasco Santana em Lisboa. Até 1980, Soares foi indispensável na liderança política portuguesa, face à ameaça comunista. O PPD e o CDS, face ao poderoso PCP de Cunhal, mesmo aliados que fossem, nada poderiam ter feito para anular a ameaça totalitária que pairou no nosso país entre 1974 e Novembro de 1975. Só a coragem e a inteligência de Francisco Sá Carneiro, possibilitaram em 1980 a existência de uma alternativa ao comunismo, sem passar pelo PS de Soares.

Mas foi mais fácil a Sá Carneiro avançar, depois de Soares e o grupo militar dos Nove terem rechaçado as aventuras de Cunhal e seus aliados. Não esqueço também o fantástico comício da Fonte Luminosa em Lisboa. E na Marinha Grande, onde Soares gritou a Cunhal e aos sindicatos comunistas que Portugal não era Moscovo. Nesses duros tempos, era preciso coragem física, era preciso não desistir. E Soares nunca desistiu de lutar pelas suas ideias, mesmo quando mal apoiado ou mesmo sozinho. Chegou mesmo a cortar relações com amigos (Zenha e Alegre), quando entendeu que eles estariam errados. Foi um político que viveu intensamente a política, como uma segunda pele. E nunca se queixou que a política era chata ou que fazia um sacrifício em servir o país. Desempenhou espinhosas missões com alegria e optimismo. E como Presidente inaugurou um estilo que contrariou a tese de que o Presidente da República seria pela Constituição uma "rainha de Inglaterra". No seu segundo mandato de PR usou (e abusou até) dos poderes constitucionais para travar um combate contra Cavaco Silva.

Nunca tal se tinha visto, um primeiro-ministro com maioria absoluta ser travado e combatido pelo Presidente. Mas ao fazê-lo inaugurou um estilo e estabeleceu jurisprudência. Os que agora criticam Marcelo pela sua proximidade e popularidade, revisitem as campanhas de Soares e verão que este Presidente apenas seguiu o exemplo de Soares. Com o passamento de Mário Soares morre uma parte de Portugal, como o conheceu a minha geração. Paz à sua alma.

Manuel Martins, Cascais

