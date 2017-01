Ameaça terrorista obriga a apertar segurança em procissão com mais de um milhão de filipinos

Todos os anos, no dia 9 de Janeiro, ocorre nas Filipinas uma das maiores procissões religiosas do mundo. Nesta segunda-feira, pelo menos um milhão de pessoas, segundo dados da polícia, reuniu-se para tocar ou adorar a estátua do “Nazareno Negro”, no meio de medidas de segurança reforçadas pela ameaça terrorista.

Segundo a Deutsche Welle, a segurança foi reforçada durante o evento que se realiza na capital filipina, Manila. Isto depois de na passada semana as autoridades terem abatido um extremista islâmico suspeito de ter ligações ao Daesh, Mohammad Jaafar Maguid, na província de Sarangani, enquanto outros três homens, companheiros de Maguid, foram detidos na mesma operação. Dias mais tarde, no passado sábado, um casal, com ligações ao primeiro suspeito abatido, foi morto após tentar atingir agentes da polícia com uma granada.

Apesar de não ter existido nenhuma ameaça directa à cerimónia religiosa, as autoridades receavam uma retaliação, reforçando por isso a segurança. Os EUA, o Reino Unido e a Austrália apelaram, inclusivamente, aos seus cidadãos para que não se deslocassem às Filipinas durante o evento.

Todos os anos, e devido ao enorme ajuntamento de pessoas, são vários os feridos, e por vezes mortos, que decorrem das festividades. Este ano, a Cruz Vermelha filipina informou que assistiu mais de mil pessoas devido a tonturas, desmaios e ferimentos nos pés, mas não se registaram vítimas mortais. Pelo contrário, no ano passado, duas pessoas morreram por ataques cardíacos.

Com cerca de 80 milhões de católicos, o que corresponde a 80% da população, os filipinos reúnem-se em adoração ao chamado “Nazareno Negro”, uma estátua em tamanho real de Jesus Cristo, com pele negra, carregando uma cruz. Os filipinos católicos acreditam que a estátua possui poderes místicos, curando doenças, originando boa sorte e eliminando pecados a quem lhe toca ou adora. A escultura realiza assim um trajecto de cerca seis quilómetros, com os devotos, descalços em sinal de arrependimento pelos seus pecados, a tentarem aproximar-se para tocar na figura.

A história do “Nazareno Negro” remonta ao séc. XV. A estátua em madeira terá sido esculpida no México e transportada para as Filipinas por missionários espanhóis. A cor negra terá sido originada por um incêndio no barco que carregava a figura, sendo que sobreviveu, mais tarde, a outros incêndios, terramotos, inundações ou bombardeamentos. Este facto contribuiu para o misticismo da figura.

No mês de Janeiro realiza-se também o "Carnatal" de Kalibo. Na ilha de Panay, a rainha de todos os festivais do país atrai, durante dez dias, meio milhão de visitantes, com eventos religiosos e cortejos em que a música, a dança e a cor impregnam a atmosfera de uma euforia contagiante.

