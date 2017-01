Novo confronto em prisão brasileira faz quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas foram mortas numa prisão brasileira, em Manaus, esta segunda-feira. Das quatro vítimas, três foram encontradas decapitadas, avança a BBC. Na origem do sucedido estará, mais uma vez, confrontos entre grupos rivais ligados ao narcotráfico.

Este mais recente confronto ocorreu na prisão Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, um estabelecimento prisional reaberto para albergar presos oriundos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), também em Manaus, onde na passada segunda-feira 55 presos morreram igualmente devido a um motim.

O narcotráfico tem estado na origem desta guerra sangrenta em estabelecimentos prisionais no Brasil disputada pelas facções dos grupos criminosos Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte (um ramo do Comando Vermelho), durante as últimas semanas.

Aconteceu primeiro no Compaj, no dia 2 de Janeiro, onde os 55 que morreram pertenciam maioritariamente ao grupo Primeiro Comando da Capital. No dia 6 de Janeiro foi a vez da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, no estado de Roraima, ser palco de mais um motim.

Nesta última, morreram 33 presos e o governo de Roraima acredita que este motim foi uma reacção de retaliação do grupo PCC ao confronto no Compaj, ocorrido dias antes, já que os mortos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo estavam quase todos ligados à Família do Norte.

O Presidente brasileiro Michel Temer falou, na passada quinta-feira, na possibilidade da criação de um Plano Nacional de Segurança, ainda em debate, que englobará medidas como a construção de mais prisões estatais com separação dos presos consoante o tipo ou a gravidade dos crimes cometidos.

