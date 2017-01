Câmara do Funchal premiada pela criação de rotas para pessoas com mobilidade reduzida

O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM) atribuiu esta sexta-feira à Câmara do Funchal dois prémios pela criação de percursos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e integrou a cidade nas 20 rotas-piloto ao nível nacional.

"A OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico] indica que temos cerca de 60% de pessoas com mobilidade condicionada e o Funchal conseguiu ter alguns percursos considerados aceitáveis em termos de acessibilidade", afirmou a presidente do ICVM, Paula Teles, sublinhando, no entanto, que "ainda não está tudo feito".

O município foi distinguido com o Certificado de Acessibilidade, atribuído no âmbito dos "Itinerários Turísticos Acessíveis de Portugal", e com a Bandeira Cidades de Excelência.

"O certificado será renovado daqui a dois anos, se a rede for melhorada e ampliada", disse Paula Teles, vincando a necessidade de se criar rotas acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, onde se incluem não apenas os portadores de deficiência, mas também idosos, crianças, pessoas com carrinhos de bebé ou mesmo mulheres de saltos altos.

"Neste momento, só existem 20 rotas-piloto, lançadas ao nível nacional, onde podem circular pessoas com mobilidade reduzida", lembrou Paula Teles, sublinhado que o Funchal passa a ser uma delas.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo, realçou, por seu lado, que a cidade está na "vanguarda" ao nível das acessibilidades, mas reconheceu que ainda há muito trabalho a fazer.

"O direito à cidade é fundamental e a cidade deve ser para todos. Não podemos ter uma cidade fechada, cercada, armadilhada", afirmou, vincando que a preocupação da autarquia se prende não apenas com os turistas, mas com todos os cidadãos.

Os prémios atribuídos pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade surgem na sequência da Estratégia de Mobilidade do Funchal, delineada em 2015, em que a primeira medida foi a proibição de estacionamento de veículos motorizados nos passeios.

