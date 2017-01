Câmara da Covilhã pede apoio do Governo para realizar obras na habitação social

A Câmara da Covilhã informou, esta segunda-feira, que solicitou ao Governo um "apoio financeiro extraordinário" para poder realizar obras nas habitações sociais do município.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, é referido que o presidente da autarquia, Vítor Pereira (PS), reuniu com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, a quem apelou para que seja atribuída uma "verba excepcional para resolver uma situação de emergência que se vive na habitação social no concelho da Covilhã".

Segundo a nota, "o ministro da Solidariedade Social foi sensível ao pedido" e Vítor Pereira acredita que "com a colaboração do Governo e com o empenho da autarquia a reabilitação das habitações degradadas será uma realidade a curto prazo". "De recordar que as rendas da habitação social foram antecipadas em 2005, estando comprometidas até 2030, ou seja, o município não vai receber qualquer renda social neste período", explica este município do distrito de Castelo Branco.

Citado na nota de imprensa, Vítor Pereira refere que "o custo da realização das intervenções necessárias é incomportável para a autarquia", mas assume que "as obras de conservação são urgentes para dar bem-estar a dezenas de famílias carenciadas", pelo que reitera a vontade de resolver o problema. "Apesar das carências financeiras, o município vai fazer o seu papel e vai actuar no sentido de resolver esta necessidade social que carecia de solução há muitos anos", garante.

De acordo com a informação, a autarquia pretende iniciar a requalificação do parque habitacional destinado ao apoio social "de forma faseada, dando prioridade às habitações que apresentam um estado de degradação mais avançado".

