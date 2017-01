Só Justin Thomas consegue derrotar Matsuyama

Como escreveu a Associated Press, Justin Thomas teve de suar mais do que desejaria para desfrutar da vista no par-5 do 18 de Kapaulua. Tinha uma vantagem de cinco pancadas com cinco para jogar no SBS Tournament of Champions quando foi apanhado na batalha por Hideki Matsuyama – estavam a jogar juntos na última parelha do dia, na condição de primeiro e segundo classificados aos 54 buracos.

A diferença esfumou-se quando o japonês que ocupa o 6.º lugar no ranking mundial meteu um difícil flop shot para eagle no 14 e depois o americano de 23 anos fez duplo bogey no 15 com um hook desastroso com ferro 4.

Lider desde o segundo dia da prova no par-73 do The Plantation Course at Kapalua, na ilha de Maui, no Havai, Thomas respondeu no 17 (par-4) com um shot definidor na sua jovem carreira, um ferro 8 a 195 metros que deixou a bola a menos de um metro da bandeira. Matsuyama precisava de birdie para se manter na corrida mas acabou o buraco com 3 putts para bogey.

Ambos acabaram o 18 com birdie, Thomas para 69 (-3) e um total de 22 abaixo do par, Matsuyama para 70 e o segundo lugar a 3 shots do seu fellow competitor. Thomas é assim o único jogador a ter conseguido derrotar Matsuyama nos últimos três meses, durante os quais o nipónico teve quatro vitórias e dois segundos lugares, em ambos os campos perdendo para Thomas – em Kuala Lumpur e agora Kapalua.

Foi a segunda vitória de Justin Thomas na época de 2016-2017 do PGA Tour e a terceira no circuito – as outras duas foram no CIMB Classic na Malásia. O êxito deste domingo proporcionou-lhe um prémio de 1,22 milhões de dólares e a subida de 22.º para 12.º no ranking mundial.

O n.º 5 mundial Jordan Spieth fez uma digna defesa do título ao concluir com a melhor volta do dia (65) para terminar empatado com Pat Perez e Ryan Moore no terceiro lugar, com -16. O n.º 3 mundial Dustin Johnson, campeão em 2013, integrou o lote dos 6.ºs juntamente com Patrick Reed (vencedor em 2015) e Brendan Steele, um trio com -15. E o n.º 1 mundial Jason Day partilhou o 12.º posto com Jim Herman, naquele que foi o seu primeiro torneio em três meses.

Reservado aos vencedores dos torneios do PGA Tour no ano anterior, O SBS Tournament Champions teve um prize-money de 6,1 milhões de dólares e contou com apenas 32 participantes.

