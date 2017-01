Paulo Gonçalves segundo na sétima etapa do Dakar

O português Paulo Gonçalves foi esta segunda-feira segundo classificado na sexta etapa do rali de todo-o-terreno Dakar 2017, disputada entre La Paz e Uyuni, na Bolívia. O vencedor foi o norte-americano Ricky Brabec.

PUB

Gonçalves (Honda) cumpriu os 161km da sétima etapa em 2h03m49s, mais 1m44s do que Brabec (Honda), com o inglêsSam Sunderland (KTM) foi terceiro, com mais 2m59s do que o piloto de Esposende.

Na geral, o motociclista português, que era nono, subiu ao oitavo posto, numa classificação que continua a ser liderada por Sunderland.

PUB

PUB