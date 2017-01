Moreirense vence Belenenses e deixa zona de despromoção

O Moreirense colocou um ponto final numa série de três derrotas consecutivas no campeonato ao bater o Belenenses por 1-0, na partida que encerrou a jornada 16 da I Liga. A equipa de Augusto Inácio marcou nos derradeiros minutos do encontro e, com os três pontos somados, deixa a zona de despromoção.

Numa repetição do duelo que Moreirense e Belenenses tinham protagonizado a fechar 2016, na Taça da Liga, as duas equipas proporcionaram um espectáculo de cariz diferente. Na terceira competição nacional o resultado foi 3-3, com incerteza e reviravoltas no marcador.

Mas, desta vez, o nulo resistiu quase até ao fim. Depois de uma primeira parte em que as situações de perigo não abundaram, o jogo melhorou ligeiramente no segundo tempo. O Belenenses esteve perto de marcar aos 82’, na sequência de um canto, mas o cabeceamento de Andric acertou nos ferros da baliza de Makaridze.

A resposta do Moreirense resultou no único golo da noite: a bola foi lançada para a área num livre, Ventura não chegou, e a bola sobrou para David Ramírez, que tinha sido lançado por Augusto Inácio poucos instantes antes. O costa-riquenho fuzilou a baliza dos “azuis”, estreando-se a marcar pelo Moreirense e garantindo três pontos vitais na luta pela manutenção.

O Moreirense passou a somar 14 pontos e ocupa o 15.º lugar da classificação, enquanto o Belenenses continua com 17 pontos e é 12.º.

