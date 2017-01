Jogadores do FC Barcelona ausentes da gala da FIFA

O FC Barcelona anunciou que nenhum futebolista do clube estará nesta segunda-feira na Gala da FIFA, na qual será conhecido o vencedor do prémio de melhor jogador do mundo em 2016, numa lista final com Lionel Messi.

Messi é um dos candidatos ao troféu, juntamente com o francês Griezmann (Atlético Madrid) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid), sendo que o português é o favorito a vencer, depois de ganhar o Europeu de futebol e a Liga dos Campeões.

Os catalães defendem a ausência dos seus futebolistas, entre os quais Iniesta, Piqué, Jordi Alba, Mascherano, Busquets, Rakitic, Neymar e Suaréz – candidatos ao melhor ‘11’ do ano -, face ao jogo de quarta-feira para a Taça do Rei, com o Athletic Bilbau.

“O objectivo é o de dar prioridade ao jogo de quarta-feira com o Athletic Bilbau”, refere o clube, que na primeira mão perdeu 2-1 com a equipa basca.

Na cerimónia desta segunda-feira estarão, no entanto, o presidente do FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e outros dirigentes do clube catalão.

