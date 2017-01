Özil renova com o Arsenal caso Wenger permaneça no clube

O internacional alemão Özil, médio do Arsenal, afirmou que está à espera de saber o futuro do seu treinador, Arsène Wenger, para decidir se renova ou não o contrato com o clube londrino de futebol.

Numa entrevista publicada esta manhã na revista alemã Kicker, o jogador, que já conta com 83 internacionalizações pela Alemanha, disse que está no Arsenal "sobretudo por causa de Arsene Wenger", que o escolheu e confia no seu trabalho.

O internacional, que está comprometido com os londrinos até 2018, manifestou interesse em ter conhecimento acerca do futuro profissional de Wenger, cujo contrato termina no final desta temporada.

"Estou muito feliz por jogar pelo Arsenal e sinto-me muito bem aqui. Eu disse ao clube que estou pronto para renovar. Os fãs querem que eu fique. Agora isso depende do clube ", acrescentou o médio, que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo durante quatro épocas, no Real Madrid.

Questionado se considera que o Arsenal, que actualmente se encontra no quinto lugar da Premier League, já perdeu o campeonato, o médio não concordou, dizendo que "o passado tem demonstrado [que a actual posição não impede a vitória do campeonato] ".

"Há um ano, nesta altura, nós estávamos à frente [na classificação] e quase toda a gente pensava que nós seríamos campeões. Agora, é o Chelsea que está nessa posição (...) Eu estou convencida que nós ainda podemos atingir o nosso objectivo de estar no topo da competição", concluiu Özil.



