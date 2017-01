Ex-futebolista paraguaio Roberto Cabañas morre aos 55 anos

O ex-futebolista internacional paraguaio Roberto Cabañas, que venceu a Copa América em 1979, morreu esta segunda-feira, vítima de paragem cardio-respiratória, informou a família. Cabañas, de 55 anos, morreu de madrugada em casa do seu irmão, em Assunção.

O antigo avançado, que na Europa representou os franceses do Lyon e do Brest, passou também por equipas como Cerro Porteño, New York Cosmos, América de Cali, Boca Juniors, Barcelona do Equador, Libertad, Independente Medellín e Real Cartagena.

Cabañas disputou ainda três finais da Taça Libertadores, em 1985, 1986 e 1987, em representação do América Cali.

