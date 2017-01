Elias enfrenta Thiem em Sydney

Após uma primeira semana da época sem sucessos, em Chennai, Gastão Elias já venceu três encontros em Sydney, torneio da categoria 250 que antecede o Open da Austrália. Após vencer as duas eliminatórias do qualifying, o número dois português e actual 81.º no ranking ultrapassou a ronda inicial do quadro principal, cabendo-lhe agora a possibilidade de ser o primeiro adversário de Dominic Thiem, oitavo jogador na tabela ATP e cabeça de série número um do torneio australiano.

Sob temperaturas a rondar os 40 graus centígrados, Elias derrotou o australiano Christopher O’Connell (238.º), também oriundo da fase de qualificação, após 2h23m de intensa luta, que terminou com os parciais de 6-7 (3/7), 6-4 e 6-1. O tenista português esteve em desvantagem por 6-7, 1-4 e chegou a pedir assistência médica para lidar com o desgaste, mas nunca desistiu de lutar e acabou mais forte, vencendo 11 dos últimos 12 jogos.

“Foi um jogo bastante complicado, em que senti problemas físicos desde o início. Senti que precisava de um dia de descanso, o jogo de domingo, neste calor, foi muito agressivo fisicamente e isso pesou muito hoje”, declarou Elias à agência Lusa.

O tenista nascido na Lourinhã há 26 anos vai defrontar Thiem pela terceira vez na carreira, depois de dois embates muito equilibrados em 2016, favoráveis ao austríaco. Em Fevereiro, Elias chegou a ter um match-point no encontro que teve lugar em Buenos Aires, mas cedeu em três sets (3-6, 7-6 e 6-3); quatro semanas depois, reencontraram-se em Guimarães, para a Taça Davis, na qual Thiem só se impôs no tie-break do quinto set, ao fim de três horas e meia.

Esta madrugada, em Auckland, João Sousa (44.º) vai abrir a época defrontando na ronda inaugural deste torneio 250 o espanhol Albert Ramos Vinolas (25.º), com quem perdeu dois dos três duelos travados no ATP World Tour, o último dos quais já em Março de 2015.

