Últimas gravações de Bowie reunidas em novo EP

O aniversário era dele, mas fomos nós que recebemos uma derradeira prenda. No Plan, EP de quatro canções que contém aquelas que serão as últimas gravações de David Bowie, foi editado este domingo, 8 de Janeiro, o dia em que o cantor de Life on Mars comemoraria 70 anos.

O novo EP é composto de quatro canções: No Plan, Killing a little time, When I met you e Lazarus, um dos singles de Blackstar, o derradeiro álbum de Bowie, e tema título do musical estreado em Nova Iorque poucas semanas antes da morte do músico, a 10 de Janeiro de 2016. Não se trata, na verdade, de inéditos. As canções agora editadas de forma independente constavam já da banda sonora de Lazarus, editada em Outubro de 2016. No primeiro CD, encontrávamos a banda-sonora do musical, composta na sua maioria por interpretações de clássicos de Bowie pelo elenco de Lazarus, que tem Michael C. Hall como protagonista. Um segundo CD agrupava precisamente as quatro canções agora editadas em separado.

No dia em que a memória e o legado de David Bowie foram celebrados um pouco por todo o mundo, foi também revelado um novo vídeo. Acompanha No Plan, a canção, entre as novas três, mas próxima do ambiente sonoro de Blackstar.

