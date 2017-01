Secretário de Estado visita portugueses feridos em França

O secretário de Estado das Comunidades já se encontra em Lyon, França, onde na manhã de segunda-feira vai visitar os três portugueses feridos no despiste de um autocarro que provocou quatro mortos, disse à Lusa o governante.

José Luís Carneiro disse que a visita aos três feridos – dois adultos e uma criança – será o primeiro de um conjunto de contactos que irá realizar com vista a facilitar a vida aos sobreviventes do acidente.

O despiste de um autocarro na madrugada deste domingo na Estrada Nacional 79, na direcção Mâcon-Moulins, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), conhecida por ser uma estrada perigosa, provocou quatro mortos, três feridos graves e 25 ligeiros, que seguiam no autocarro a caminho de Genebra, Suíça. Na viatura seguiam 32 passageiros. Quatro morreram, três estão hospitalizados e dos restantes 25, 15 já seguiram viagem para a Suíça.

Além da visita aos feridos que se encontram hospitalizados, José Luís Carneiro vai deslocar-se ao local onde se encontram as vítimas mortais para ajudar a que os corpos possam ser libertados pelas autoridades o mais rapidamente possível e, dessa forma, as famílias poderem quanto antes realizar o seu luto. Está ainda previsto um encontro com as autoridades francesas, disse o secretário de Estado das Comunidades.

Em relação à identidade das vítimas, José Luís Carneiro disse que três são oriundos de Vila Nova de Foz Coa e que uma outra será da zona de Penafiel/Lousada.

O acidente aconteceu às 4h30 locais (3h30 em Lisboa) com um autocarro que partiu de Portugal a caminho da Suíça e se despistou a 230 quilómetros de Genebra, o destino final.

