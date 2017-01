GNR deteve 48 pessoas nas estradas entre sábado e domingo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 48 pessoas em flagrante delito, entre as 20h de sábado e as 8h de hoje, 28 das quais por condução sob o efeito do álcool, informou esta força de segurança.

Oito das detenções efetuadas nas operações da GNR de prevenção e combate à criminalidade e fiscalização rodoviária relacionam-se com a condução de viatura sem carta.

Durante as operações, realizadas a nível nacional, contabilizaram-se apreensões de 106 doses de cocaína, 26 doses de haxixe, 0,53 gramas de folhas de canábis e 29 munições de nove milímetros.

Quanto ao trânsito, a GNR detetou 457 infrações detetadas, destacando-se 183 por excesso de velocidade, 57 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 35 por falta de inspeção periódica obrigatória, 23 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e oito por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR apurou ainda cinco infrações relacionadas com tacógrafos, aparelhos que são usados em autocarros e camiões, para registar o tempo de viagem dos veículos e de repouso dos condutores.

Em matéria de sinistralidade, a GNR registou 84 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 28 feridos ligeiros.

