Um guia para ler sobre Mário Soares

A morte de Mário Soares é aproveitada para recordar os anos democráticos de Portugal, e por isso é que se justifica esta imensa biografia histórica que dedicamos ao ex-Presidente da República, juntamente com uma cronologia digital do percurso de uma vida única, uma fotogaleria que recupera imagens que são de todos nós, outra galeria com cartazes que fizeram história e uma mapa com alguns dos lugares marcantes da vida de Soares. Acima de tudo, não deixe de ver os vídeos da colecção Soares e Eu, em que 27 personalidades recordam a relação que viveram com esta carismática figura da vida política portuguesa.

O homem que gostava de ser amado mas nunca se preocupou em ser consensual deixa um legado histórico à sua medida. Mário Soares cruzou a segunda metade do século XX e com ela todas as grandes derivas históricas: o fim do colonialismo, a construção europeia, a queda do muro de Berlim, o fim da guerra fria e a primeira guerra do Iraque. Em todas, Soares esteve do lado certo da história, tendo sido personagem importante em alguns desses momentos. Carlos Gaspar conta aqui como foi o mundo que Soares conheceu.

E com nove pequenas histórias começamos a olhar para o outro lado da vida do homem que ajudou a fazer Portugal o que o país é hoje. Teresa de Sousa recorda como Mário Soares amava a liberdade: “É essa a sua herança nestes tempos conturbados que vivemos”. E com ele, há uma geração de políticos que se despede, como aqui recorda São José Almeida.

Soares não era imune a polémicas e por isso nunca as temeu. Foi a face de uma descolonização atabalhoada que o país absorveu de forma notável, envolveu-se em histórias sujas em Macau e ganhou inimigos e perdeu amigos em eleições disputadas até ao tutano. Luciano Alvarez recorda aqui as principais polémicas de uma vida cheia.

Várias personalidades (Jorge Sampaio, Miguel Esteves Cardoso, Vicente Jorge Silva, Rui Tavares, Joaquim Vieira, Francisco Louçã, António Valdemar) deixaram aqui a opinião sobre Mário Soares, o líder político que ganhou dez milhões de votos ao longo de uma vida política com onze corridas eleitorais. Temos ainda um editorial de David Dinis a dizer “Dr. Soares, obrigado”. E como queremos também saber o que pensa desta personagem incontornável da história portuguesa moderna, abrimos as nossas páginas à sua opinião: aproveite para deixar aqui algumas palavras sobre Mário Soares. E nesta página poderá encontrar todos os artigos publicados sobre a morte do ex-Presidente da República.

