Sobreviver a 2017

Não me lembro de outro ano que se tenha anunciado tão perigoso – The Economist chama-lhe aliás «O Ano de Todos os Perigos», evocando um filme célebre – como este que há uma semana começou. E mesmo para quem não seja supersticioso não faltam as associações inquietantes como a do centenário de 1917, ano não apenas da Revolução de Outubro mas de algumas das principais convulsões que, em plena Primeira Guerra Mundial, iriam influenciar decisivamente o destino da humanidade e abrir caminho às ditaduras totalitárias e à maior carnificina do último século.

Tal como então, deparamo-nos com um horizonte de assustadoras incertezas que a vigilância e a lucidez dos homens parecem impotentes para controlar. Nunca me soou tão oportuno o princípio orientador definido por Gramsci: «Pessimismo da razão, optimismo da vontade». Só que o segundo mostra-se claramente em desvantagem em relação ao primeiro, por maior que seja a nossa vontade de o evitar.

Um dos motivos fundamentais desse pessimismo centra-se no aparente triunfo daquilo que o Dicionário de Oxford elegeu como palavra do ano de 2016: a «pós-verdade», expressão relativa «às circunstâncias nas quais os factos objectivos têm menos influência na formação da opinião do que o apelo às emoções e crenças pessoais». Os dois acontecimentos que puseram na berra a «pós-verdade» são conhecidos: a eleição de Trump e a vitória do "Brexit". Mas receio que a tendência se confirme em 2017, com maior ou menor amplitude, em alguns escrutínios decisivos na Europa: em França, na Alemanha e na Holanda. E confirmando-se, especialmente nas presidenciais francesas com a eleição de Marine Le Pen, assistiríamos ao fim do euro e à rápida desintegração da União Europeia – que, aliás, para aí tem caminhado a passos largos nos tempos mais recentes.

A desconexão com os factos objectivos tem sido acelerada vertiginosamente, como aqui já referi, pelo fenómeno planetário das redes sociais e a sua desregulação, incitando à irresponsabilidade na divulgação de notícias falsas e até mentiras inverosímeis mas avidamente consumidas e (re)transmitidas pela multidão dos que se isolam do mundo real nas suas «bolhas cognitivas». Uma mentira descarada, desde que emocionalmente interiorizada e desejada como verdade, vale sempre mais do que uma verdade cristalina.

É num ambiente como este que Trump, antes mesmo de tomar posse, se permite «governar» através dos seus tweets telegráficos, seja para anunciar o fim do Obamacare, para reafirmar a construção de um muro na fronteira com o México – e o pagamento da conta pelos vizinhos – ou para rejeitar a veracidade das conclusões da investigação dos serviços secretos americanos sobre a pirataria electrónica da Rússia que afectou as eleições presidenciais. Que um Presidente eleito prefira acreditar na palavra de Putin do que nas suas próprias agências de informação é revelador da paranóia a caminho de instalar-se em Washington – tal como o são as teorias conspirativas ou a recusa em admitir as causas do aquecimento global.

Mas não é apenas nos EUA, longe disso, que a pós-verdade paranóica inflama as imaginações. Vimo-lo com a campanha de desinformação sobre as consequências do "Brexit" de que os britânicos parecem agora dar-se conta – serão já 54 por cento os que se exprimem contra os resultados do referendo –, ao verificarem o tosco amadorismo com que o Governo de Theresa May gere os obstáculos à saída, infinitamente mais intrincados e prejudiciais aos interesses britânicos do que pretendia a sua versão pós-verdadeira.

Que um déspota como Putin tenha sido o grande vencedor de 2016, fazendo render a tomada de Alepo e, ao mesmo tempo, a sua cumplicidade com Trump e os extremistas europeus, é porventura o alerta mais preocupante que nos reserva este ano de todos os perigos. Aperte o cinto de segurança, caro leitor, as turbulências vão começar.

