Quatro mortos em acidente de autocarro que transportava portugueses

Quatro pessoas morreram neste domingo e outras 28 ficaram feridas, incluindo três em estado grave, num acidente de autocarro que transportava emigrantes portugueses numa estrada no centro de França, segundo um balanço provisório das autoridades. As autoridades chegaram a informar ter havido cinco vítimas mortais, mas uma pessoa que estava em paragem cardíaca foi reanimada.

O acidente ocorreu por volta das 4h30 (3h30 em Lisboa), perto da localidade de Charolles, no município de Saône-et-Loire, no centro de França, e envolveu um autocarro com cerca de 40 lugares, segundo a edição online da Creusot-Info.

Não foram divulgadas informações sobre a nacionalidade das vítimas.

O acidente ocorreu na estrada nacional 79, chamada RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico) e considerada perigosa. Em Maio do ano passado, 12 portugueses morreram na mesma estrada na sequência de um choque frontal entre a carrinha em que seguiam e um veículo pesado.

