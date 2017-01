Netanyahu negociou benefícios com dono de jornal

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, negociou com o dono de um dos maiores jornais israelitas ter cobertura mais favorável. A conversa está gravada.

PUB

Netanyahu e o dono do Yedioth Ahronoth, Noni Mozes, publicamente rivais, foram gravados a discutir um plano em que o primeiro-ministro se oferecia para limitar a circulação de um diário gratuito pró-Netanyahu em troca de mais notícias favoráveis no Yeditoh, segundo o canal 2 da TV israelita. Os media do país consideraram esta gravação “um terramoto” e antecipam consequências políticas para o primeiro-ministro.

Netanyahu tem sobrevivido a vários casos de suspeitas de corrupção. Na semana passada foi interrogado pela polícia no âmbito de dois casos. No primeiro trata-se de suspeitas já conhecidas de trocas de favores com empresários; sobre o segundo, não foram dados detalhes.

PUB

PUB