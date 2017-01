Japão pede à Coreia do Sul para remover estátua às escravas sexuais da II Guerra

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pediu à Coreia do Sul para remover a estátua em homenagem às “mulheres de conforto”, a qual reiniciou uma disputa diplomática entre os dois países.

Estima-se que até 200 mil mulheres coreanos tenham sido forçadas a prestar serviços sexuais a tropas nipónicas, a maioria delas na China e na península coreana, entre os anos 30 do século passado e o final da II Guerra Mundial, que terminou em 1945. Muitas mulheres de outros países ocupados pelos japoneses tiveram o mesmo destino.

As autoridades locais de Busan chegaram a remover a estátua, que tinha sido colocada a 28 de Dezembro, dia do aniversário do acordo entre o Japão e a Coreia do Sul sobre as "mulheres de conforto". Mas os protestos populares levaram a que a estátua acabasse por ser reposta.

