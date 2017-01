Ataque com camião faz pelo menos quatro mortos em Jerusalém

Pelo menos quatro pessoas morreram num ataque com um camião em Jerusalém, que evoca os atentados recentes em Berlim e Nice e está a ser tratado pelas autoridades israelitas como terrorismo. “Trata-se de um ataque terrorista”, afirmou a porta-voz da polícia, Luba Samri, precisando que o camião se desviou da faixa de rodagem para a zona pedonal. “Temos corpos espalhados pelo chão”, acrescentou.

PUB

O condutor de um veículo pesado avançou sobre os transeuntes da popular avenida Armon Hanatziv, com vista sobre a muralha da Cidade Velha de Jerusalém. O seu alvo seria um grupo de soldados das Forças de Defesa Israelitas que se encontravam no local numa missão de reconhecimento e orientação – e que abriram fogo, matando o atacante.

Testemunhas do ataque, citadas pela rádio israelita, disseram que depois de atropelar as pessoas que estavam na frente do camião, o condutor – que segundo o chefe da polícia, Roni Alsheich, residia num bairro árabe da cidade – deliberadamente fez marcha atrás para atingir os soldados.

PUB

Uma mulher que assistiu ao incidente disse ao repórter do The Guardian que se apercebeu do ataque quando ouviu gritos na rua antes mesmo de ver o camião avançar na sua direcção. “Estava junto do grupo de soldados quando isso aconteceu, e ele reverteu a marcha para vir ao nosso encontro”, relatou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até agora, foi confirmada a morte de quatro pessoas, três mulheres e um homem, todos na casa dos 20 anos de idade. Não foi ainda avançado se se tratam de militares. Também há pelo menos 15 feridos a necessitar de cuidados médicos.

O ataque ocorre no mesmo dia em que o sargento israelita Elor Azaria deveria conhecer a sua sentença, depois de um tribunal marcial de Telavive o ter condenado por homicídio por matar um palestiniano desarmado, que se encontrava no chão, após uma operação policial.

No final de 2015, 35 israelitas morreram numa vaga de ataques com facas e armas de fogo levados a cabo por palestinianos ou israelitas árabes, numa reacção violenta contra a ocupação de território na Cisjordânia. Mais de 200 atacantes foram mortos pelas forças israelitas.

PUB