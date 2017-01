Homem morto a tiro junto a discoteca em Coimbra

Um homem foi morto a tiro junto a uma discoteca de Coimbra na manhã deste domingo, noticia o jornal local As Beiras.

A vítima, de 35 anos, foi baleada na cabeça e no tórax, no seguimento de uma discussão no exterior da discoteca Avenue, na Avenida Afonso Henriques. O INEM, relata As Beiras, esteve no local e tentou sem sucesso manobras de reanimação.

Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ) citada pela Lusa, o crime com uma arma de fogo aconteceu após "uma altercação entre um cliente e um segurança da discoteca, tendo o cliente disparado sobre o segurança". O suspeito continua em fuga, mas há a possibilidade de haver mais envolvidos no homicídio.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra acrescentou que o homem morreu depois "de um tiroteio às portas da discoteca Avenue". Os bombeiros foram chamados às 10h30 para limpar vestígios de sangue, tendo encontrado no local "um grande aparato policial" e o cadáver de um homem morto a tiro.

A Lusa confirmou junto da PSP de Coimbra que existiu um incidente junto à discoteca, situada na Avenida Afonso Henriques, nas imediações da Escola José Falcão, mas não foram avançados mais pormenores. Também a PJ de Coimbra confirmou o incidente, remetendo para um comunicado que deverá ser emitido na segunda-feira.

