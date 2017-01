Rio Ave e Desp. Chaves anulam-se

Rio Ave e Desp. Chaves empataram (2-2) este domingo, em Vila do Conde, em partida da 16.ª jornada da I Liga, mantendo as respectivas posições na tabela classificativa, embora pressionados por Marítimo e Arouca (o V. Setúbal defronta o Boavista esta tarde no Bessa).

Tarantini (18') e Guedes (80') marcaram para os vila-condenses, evitando a derrota depois de os transmontanos terem estado a vencer por 1-2 com golos de Fábio Martins (54') e Rafael Lopes (75').

