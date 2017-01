Raul José vê "leão" mais perto da frente

Jorge Jesus cumpriu castigo na sequência da expulsão no jogo com o V. Setúbal, da Taça da Liga, pelo que foi Raul José a comandar a equipa e a comentar a vitória tangencial sobre o Feirense (2-1). O adjunto de Jorge Jesus resumiu a vitória a "uma boa primeira parte": "Podíamos ter marcado mais um golo e evitado alguma intranquilidade depois do golo do Feirense", reconheceu.

Raul José não adiantou qualquer informação relativamente ao estado clínico de Adrien, que abandonou o jogo de maca ainda na primeira parte, concluindo de pronto a intervenção. "Com este resultado, estamos mais perto da frente".

Para Nuno Manta, técnico do Feirense, a derrota justifica-se com a entrada "muito forte do Sporting na primeira parte", dinâmica que a equipa de Santa Maria da Feira não foi capaz de contrariar com "a organização defensiva", ainda que para o treinador o Feirense tenha criado "alguns lances de bola parada" e alterado "a atitude na segunda metade".

"Tivemos mais bola e o Sporting ficou intranquilo com o nosso golo. Depois foi acreditar até ao fim, cientes de que podíamos ter sofrido o 3-1. Ainda assim, tentámos o empate, que até podíamos ter alcançado num lance de bola parada".

