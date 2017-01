Petit admite deixar comando técnico do Tondela

Petit deixou implícito, este domingo, depois de mais uma derrota para o campeonato, na recepção ao Arouca, que poderá estar de saída do comando técnico do Tondela, último classificado da I Liga, com 10 pontos em 16 jornadas - apenas venceu duas partidas.

"Os treinadores vivem de resultados e estamos em último. Sei da situação em que nos encontramos e temos que lidar com o problema com muita seriedade", referiu no final do jogo.

"Não sou mais um no Tondela. Quero ajudar o clube. O melhor para o Tondela será também o melhor para mim. Vivo para o futebol, mas não do futebol, felizmente. Sou suficientemente crescidinho e ando no futebol há muitos anos para ver quando as coisas não estão bem. Percebo a insatisfação dos adeptos e, se calhar, sangue novo e uma voz diferente no balneário é algo que pode vir a acontecer", declarou.

