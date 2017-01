Gastão Elias chega ao quadro principal do torneio de Sydney

O português Gastão Elias avançou neste domingo para o quadro principal do torneio de ténis de Sydney, ao vencer na segunda e última ronda do qualifying o georgiano Nikoloz Basilashvili.

O lourinhanense, 81.º do ranking mundial, venceu o 94.º da hierarquia, por 7-6(1) e 6-4, em uma hora e 51 minutos.

“Hoje foi um jogo um bocadinho atípico. Sabia que o meu adversário se adaptava muito bem à forma de jogar que gosto, a tentar controlar o ponto, até porque joga muito bem no contra-ataque e, quando assume o domínio do ponto, é difícil inverter as coisas. Por isso, tentei uma coisa diferente, para ver como lidava com a pancada ‘slice’, que é uma bola que vai mais sem peso e baixinha, e percebi que sentiu algumas dificuldades. Aproveitei, fiz isso o jogo inteiro e resultou”, explicou Gastão Elias.

No quadro principal, Elias vai defrontar o australiano Christopher O’Connell, que também superou o qualifying e ocupa actualmente o 237.º lugar do ranking ATP.

O Christopher O’Connell “fez um grande qualifying, ganhou a dois grandes jogadores, pode ser perigoso, mas eu acredito que se jogar ao meu nível tenho grandes hipóteses. Já se sabe que quando estou num quadro principal enfrento na segunda ronda o primeiro cabeça de série, foi o que aconteceu nos últimos três torneios, por isso, acho que nem era preciso sorteio”, ironizou o número dois nacional.

