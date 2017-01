Chelsea goleia na Taça de Inglaterra, Liverpool obrigado à repetição

O Chelsea não deixou margem para dúvidas e apurou-se para os 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra com uma goleada por 4-1 na recepção ao Peterborough.

Antonio Conte fez alinhar alguns jogadores menos utilizados, mas os “blues” não se ressentiram e chegaram ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Pedro Rodríguez e Michy Batshuayi.

No início da segunda parte Willian ampliou a vantagem dos londrinos, mas o Chelsea ficaria reduzido a dez jogadores pouco depois, com a expulsão do capitão John Terry. Tom Nichols ainda reduziu para os visitantes, mas Pedro Rodríguez “bisou” aos 75’ para fechar o resultado.

O Tottenham também garantiu um lugar na próxima fase da Taça de Inglaterra ao bater o Aston Villa por 2-0. Após uma primeira parte sem golos, os “spurs” adiantaram-se aos 71’ por Ben Davies, que estreou-se a marcar pelo clube que já representa há duas temporadas e meia. O sul-coreano Son Heung-Min estabeleceu o resultado final.

Já o Liverpool viu-se obrigado a jogar um encontro de desempate após o 0-0 em Anfield perante o Plymouth Argyle. A equipa de Jürgen Klopp não foi além do nulo perante o emblema do quarto escalão do futebol inglês.

A Taça de Inglaterra chegou ao fim para o Sheffield Wednesday, treinado por Carlos Carvalhal. Na visita ao Middlesbrough, a equipa do técnico português foi batida por 3-0, apesar de ter jogado os 30 minutos finais em superioridade numérica. O Fulham venceu no terreno do Cardiff City (1-2) e segue para os 16 avos-de-final.

