Boavista bate V. Setúbal e salta para nono na Liga

O Boavista deu continuidade à vitória conseguida na Madeira, tendo batido e ultrapassado o V. Setúbal (1-0), na 16.ª jornada da Liga, com um golo de Fábio Espinho (27'), obtido na cobrança de uma grande penalidade cometida por Vasco Fernandes sobre Schembri.

Com este resultado, o Boavista salta para o nono lugar, com 20 pontos, a quatro do sexto classificado, o Rio Ave. O V. Setúbal volta a não pontuar fora, acabando por cair para a 11.ª posição.

