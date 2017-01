Barcelona empata e cai para terceiro lugar

Empatar 1-1 no terreno do Villarreal acabou por ser um mal menor para o Barcelona, que esteve muito tempo a perder mas evitou a derrota graças a Messi. O argentino marcou no último minuto e minimizou os prejuízos para a equipa de Luis Enrique, que no entanto caiu para o terceiro lugar da Liga espanhola, ultrapassada pelo Sevilha.

Com o português André Gomes no “onze”, o Barcelona sentiu dificuldades para impor-se na primeira parte face à pressão intensa feita pelo Villarreal.

O segundo tempo começou praticamente com o golo dos anfitriões, marcado por Sansone a concluir um contra-ataque fulminante, após passe de Pato.

O Barcelona empurrou o adversário para a defesa e começou a criar oportunidades umas atrás das outras. Os catalães queixaram-se de uma grande penalidade que terá ficado por assinalar e, aos 73’, viram Messi acertar no poste.

O argentino mostrou melhor pontaria aos 90’, quando na marcação de um livre directo restabeleceu a igualdade no marcador, sem dar hipóteses de defesa ao guarda-redes Asenjo.

O Barcelona passou a somar 35 pontos, menos um do que o Sevilha e menos cinco do que o líder Real Madrid.

