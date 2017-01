Artistas encheram a festa de despedida do casal Obama

É difícil olhar para a longa lista das figuras conhecidas do mundo do espectáculo que estiveram presentes na festa de despedida da Casa Branca do casal Obama, na noite de sexta-feira, e não pensar no quase inexistente contingente de artistas, desde os mais famosos aos pouco conhecidos, que aceitaram estar presentes na cerimónia de tomada de posse de Donald Trump como Presidente, no próximo dia 20.

PUB

Foram vistos por um repórter da CNN a chegar à festa dos Obamas convidados como Meryl Streep, Paul McCartney, Tom Hanks, George e Amal Clooney, Stevie Wonder, Robert De Niro, George Lucas, Lena Dunham, David Letterman, Gwyneth Paltrow, Bruce Springsteen, entre muitos outros. O The Washington Times refere também Bradley Cooper, Samuel L. Jackson, Magic Johnson, Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Marc Anthony e Sarah Jessica Parker.

O jornal – que nota que segundo a Casa Branca "os Obamas costumam pagar as despesas das suas festas privadas” – conta ainda que esta despedida do (ainda) casal presidencial terminou por volta das quatro da madrugada “com os convidados a petiscarem frango e waffles”.

PUB

Durante a Presidência que agora termina, as festas dos Obamas tornaram-se famosas, com as figuras mais conhecidas do mundo do espectáculo a marcarem sempre presença. Numa delas, em 2015, houve até um concerto de Prince, o músico que morreu em Abril deste ano. E, em Outubro passado, o casal apoiou um concerto BET (Black Entertainment Television) Love and Happiness, com mais de 300 convidados.

Enquanto isso, Donald Trump enfrenta sérias dificuldades em conseguir artistas que aceitem actuar na sua tomada de posse – o que já o levou, inclusivamente, a declarar que só lhe interessa a presença do “povo” e que dispensa as “celebridades”. Entre os que aceitaram encontra-se a cantora de 16 anos Jackie Evancho, vencedora do programa America’s Got Talent, as Radio City Rockettes (algumas das quais se queixaram de pressões para estar presentes), o Coro Mormon do Tabernáculo e o Coro da Universidade do Missouri.

PUB