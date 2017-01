As pesquisas mais populares do ano no Pornhub – para o menino e para a menina

Todos os anos o Pornhub, uma espécie de paraíso dos vídeos para adultos, divulga as estatísticas detalhadas em relação ao tráfego registado. E o que se fica a saber é que os EUA foram o país com maior tráfego em 2016 e que o termo mais pesquisado do ano, a nível global, foi “lésbicas”. Em relação aos norte-americanos, a escolha foi outra. Mas já lá vamos.

Portugal não está nos 20 primeiros países que registaram maior tráfego em 2016. Depois dos americanos, aparecem os britânicos e a fechar o pódio os canadianos. Todos a contribuir para uma estatística que não é surpreendente: a maioria das pessoas que assiste aos vídeos disponibilizados pelo Pornhub fá-lo depois da meia-noite.

Se a nível mundial o termo mais pesquisado na plataforma é “lésbicas”, nos EUA o fascínio vai mesmo para a segunda (ou terceira, ou quarta, ou...) mulher do respectivo pai. Ou simplesmente, “madrasta” (“stepmom”). Antes de começar a atirar qualificativos aos americanos, saiba que “madrasta” é o segundo termo mais pesquisado em todo o mundo. De seguida aparece a sigla “MILF”, que também tem uma referência à maternidade (as “MILF” são mulheres que já são mães), e “adolescentes”.

Estas estatísticas têm algumas surpresas. Se está a pensar na perversidade masculina, ou se associa imediatamente o consumo de pornografia aos homens, saiba que 25% dos visitantes do Pornhub são mulheres. Neste campo, a Jamaica e a Micronésia destacam-se como os países com maior proporção de mulheres a assistirem aos vídeos para adultos.

Os termos preferenciais do lado feminino, ou os mais pesquisados, são também “lésbicas”, sendo que o que se apresenta na segunda posição se refere a um específico acto sexual entre mulheres (“lesbian scissoring”, ou seja, um exercício que tem tesouras como modelo). A fechar o pódio dos termos mais procurados pelas mulheres está o famoso “ménage a trois” ou, em inglês, e como vem referido no relatório, “threesome”.

Entre os homens, em primeiro lugar aparece “MILF”, "madrasta" em segundo lugar e “step sister” (filha do padrasto ou da madrasta) no terceiro posto.

