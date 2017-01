Tóquio e Seul reabrem guerra diplomática por causa de escravas sexuais da II Guerra

O embaixador japonês na Coreia do Sul foi mandado regressar a Tóquio, em protesto contra a instalação de uma estátua frente ao seu consulado na cidade portuária de Busan que recorda as "mulheres de conforto", as milhares de coreanas forçadas à escravatura sexual em bordéis para os militares nipónicos durante a II Guerra Mundial. O assunto motivou um acordo histórico entre dois países no final de 2015, mas os azedumes não cessaram — e a agitação política causada pelo processo de destituição da Presidente Park Geun-hye pode aprofundá-lo ainda mais.

PUB

O Japão diz que esta estátua viola o espírito do acordo, no qual o Japão, como antiga potência colonial (a Coreia foi um protectorado nipónico até ser anexada em 1910 e assim permaneceu até 1945), pediu desculpa e comprometeu-se a criar uma fundação, dotada com mil milhões de ienes (cerca de 7,5 milhões de euros) para cuidar das mulheres coreanas que foram escravas sexuais e que ainda estão vivas.

Este acordo não foi bem recebido na Coreia do Sul — na verdade, foi um dos pontos mais polémicos do mandato da Presidente Park Geun-hye. O problema é que não contemplou a exigência das sobreviventes, que exigem que Tóquio pague indemnizações formais e aceite a responsabilidade legal pelo que lhes aconteceu.

PUB

Agora que Park está a ser destituída da presidência, o próprio acordo pode estar em perigo, disse à Reuters Jeff Kingston, director de Estudos Asiáticos no campus do Japão da Universidade Temple. "Park já é passado na política sul-coreana, por isso acordos feitos com ela não valem nem o papel em que foram impressos", afirmou. "Quando há um vazio de liderança, o Japão reage de forma abrupta e na Coreia do Sul, isto vai ser lido como ‘Tóquio está a aproveitar-se de nós outra vez quando estamos em baixo’", explicou o Kingston.

Tóquio pôs também em prática algumas medidas de retaliação — como a suspensão de negociações para um acordo de apoio à moeda sul-coreana. Seul considerou "lamentável" a posição japonesa.

Foto Sobreviventes das "mulheres de conforto" em manifestação frente à embaixada do Japão em Tóquio, no dia 4 JEON HEON-KYUN/EPA

Esta estátua, paga por uma organização não-governamental, é a segunda a ser erguida junto a uma representação diplomática japonesa. A primeira, que representava uma rapariga de pés nus, de cerca de 1,5 metros, em bronze e traje tradicional, sentada numa cadeira (como a de Busan), foi colocada em 2011 frente à embaixada de Tóquio em Seul. O objectivo era que os diplomatas japoneses fossem obrigados a confronta-se com aquela figura sempre que entrassem e saíssem da embaixada — para pensarem nas 200 mil mulheres forçadas a prostituírem-se durante a ocupação japonesa.

Os números são incertos — 200 mil é normalmente o número máximo avançado para as coreanas que foram forçadas a esta forma de escravidão. Mas outras mulheres de países asiáticos que foram ocupadas pelo exército nipónico — como a China, as Filipinas ou a Indonésia — sofreram o mesmo destino.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde 2001, outras estátuas semelhantes surgiram em vários pontos da Coreia do Sul — a BBC fala em 37 — e os dois países não conseguiram chegar a acordo sobre a necessidade de remover a de Seul. A da capital e agora a de Busan são as únicas colocadas frente a representações diplomáticas japonesas.

Inicialmente, as autoridades locais removeram a estátua de Busan, colocada a 28 de Dezembro, dia do aniversário do acordo entre o Japão e a Coreia do Sul sobre as "mulheres de conforto". Mas acabaram por repô-la, devido a uma forte reacção popular. A presidente da câmara foi acusada de ser "uma colaboradora pró-japonesa" — um insulto grave, dado o contexto histórico, relata o New York Times.

O embaixador japonês deve regressar a Seul na semana que vem, diz o jornal Korea Herald. E o ministro porta-voz do Governo nipónico, Yoshihide Suga, disse que a estátua de Busan vai ter um impacte negativo nas relações entre os dois países.

PUB