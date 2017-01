Arma de atacante de Berlim pode ter vindo da Suíça

O autor do atentado de Berlim viajou várias vezes para a Suíça e as autoridades suspeitam de que a arma que usou para desviar o camião que atirou contra um mercado de Natal pode ter sido comprada naquele país.

O telemóvel do tunisino tinha dados que fazem os investigadores acreditar numa ligação com a Suíça, diz a estação de televisão pública ZDF, adiantando que há muitos indícios de que a arma possa mesmo ter vindo da Suíça.

Do lado suíço, o Ministério Público disse apenas que abriu uma investigação contra desconhecidos com base em informação vinda do estrangeiro. O objectivo é “clarificar possíveis pontos de contacto com a Suíça que possam ter interesse para colegas estrangeiros”, nomeadamente em relação a logística, pessoas e à arma. “De momento não há qualquer informação verificada”, acrescentou.

Anis Amri, um tunisino de 24 anos que tinha visto recusado pelas autoridades de Berlim o seu pedido de asilo mas não tinha ainda sido enviado de volta para a Tunísia, lançou um camião contra um mercado de Natal em Berlim a 19 de Dezembro matando 12 pessoas, incluindo o condutor polaco do camião, que foi morto a tiro antes de Amri ter desviado o veículo. A polícia de Berlim deteve ainda um suspeito de ligação ao homem por fraude com o sistema de apoio social do país.

