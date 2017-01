Saúde de Guilherme Pinto não lhe permitiu inaugurar obra que assinala saída de Matosinhos

O presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto, que no início da semana passada renunciou o actual mandat, invocando motivos pessoai, não pode estar presente, neste sábado, na inauguração da requalificada Rua Alfredo Cunha, uma de várias outras obras que anunciou querer inaugurar até passar o testemunho a Eduardo Pinheiro, actual vice-presidente, que a partir de 2 de Fevereiro assume a liderança da autarquia.

PUB

Eduardo Pinheiro, eleito pela lista independente Grupo de Cidadãos Eleitores Guilherme Pinto por Matosinhos, assinalou o momento que diz simbolizar “o sonho e o trabalho de 11 anos” de Guilherme Pinto na liderança da câmara de Matosinhos, que segundo afirmou está a passar por um “momento complicado” que espera ver ultrapassado.

O vice-presidente matosinhense diz assistir à renuncia com “mágoa”, considerando que Guilherme Pinto “sempre viveu com paixão” o trabalho como presidente e vereador que afirma ser reconhecido “pela própria oposição” que, de resto, à excepção de José Pedro Rodrigues, eleito pela CDU, não marcou presença.

PUB

Na cerimónia de inauguração, que foi anunciada pela câmara como sendo a primeira das que assinalam “a despedida” de Guilherme Pinto das funções autárquicas que desempenha, Eduardo Pinheiro destacou o “salto” que o município deu na última década em termos de obras “materiais e imateriais”. Aponta a renovação do parque escolar e o crescimento da oferta cultural como exemplos do legado do presidente em funções, que recorda ter dito no primeiro dia do mandato “querer fazer a diferença”. Objectivo que considera ter sido atingido.

Até ao final do mês, quando produzirá efeito o pedido de renúncia apresentado pelo autarca, além da obra de requalificação da Rua Alfredo Cunha, uma das principais vias de entrada e saída do centro da cidade de Matosinhos, orçada em quase meio milhão de euros, há outras que no total representam um investimento de 5,8 euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a autarquia, entre as obras a inaugurar contam-se as intervenções de reabilitação dos conjuntos habitacionais de Sendim e do Esquinheiro, orçadas, respectivamente, em 410 mil euros e em 1,5 milhões de euros. A construção de uma nova praça em Matosinhos-Sul, delimitada pelas ruas de Sousa Aroso, Brito e Cunha e D. João I, que contará com um monumento ao Operário Conserveiro da autoria do escultor Rui Anahory, orçada em cerca de 478 mil euros, é uma das obras que arranca antes da saída de Guilherme Pinto.

Até ao final do mês serão ainda lançadas a construção da ligação viária entre as ruas da Estação de S. Mamede e Flor de Infesta (198 mil euros), a requalificação da Rua Heróis de França e da Avenida Serpa Pinto (1,1 milhões de euros), a edificação das praças do Freixieiro e do Padrão da Légua (602.090 euros), e da nova via de ligação da Rua Alfredo Cunha à Rua da Misericórdia (408.566 euros), bem como a requalificação da Praça de Lavra (336.740 euros).

Este conjunto de obras, somam-se, de acordo com Eduardo Pinheiro, a um trabalho “muito mais alargado” realizado “em conjunto” e liderado por Guilherme Pinto. Trabalho esse que diz facilitar o início das funções que assumirá a partir de Fevereiro e que, categoricamente, afirma não pretender dar continuidade depois das eleições autárquicas, às quais garante não ter, actualmente, intenções de se candidatar como cabeça de lista.

PUB