Obras em Matosinhos sem consensos

Durante os 11 anos da presidência de Guilherme Pinto outras obras foram levadas a cabo. Nem sempre reuniram o consenso por parte da oposição, que, ainda assim, reconhece terem existido projectos que deixaram marcas nos matosinhenses.

O ciclo de renovação do parque escolar do ensino primário ficou concluído. Foram levadas a cabo obras de requalificação de arruamentos e avenidas, como a orla marítima que vai do Edifício Transparente, encostado ao Porto, até Angeiras. A meio caminho está o Terminal de Cruzeiros, projectado pelo arquitecto Luís Pedro Silva e a Casa de Chá da Boa Nova, requalificada em 2014. Do antigo canal ferroviário que apoiou a construção dos molhes do Porto de Leixões, surgiu a Broadway, em Matosinhos Sul, onde foram aparecendo novas propostas na área da restauração. No início do ano passado arrancaram as obras na Avenida Mário Brito, antiga EN 107, que liga o Freixieiro ao aeroporto. A rua comercial Brito Capelo, nos últimos anos trocada pelos centros comerciais que foram surgindo no concelho, recebeu um novo fôlego com a inauguração do espaço dedicado ao design, ESAD IDEA.

Área que foi uma aposta do executivo que, em parceria com a Escola Superior de Arte e Design, criou uma Incubadora para empresas da ramo, no mercado de Matosinhos, também renovado. Outro mercado que está a ser requalificado é o de Angeiras. Ainda no design abriu portas a Casa do Design.

A Arquitectura é outra área que ganhou relevo, com a criação da Casa de Arquitectura, que vai ocupar o antigo edifício da Real Vinícola, ainda em fase de restauro, que também vai ser a nova casa da Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM). Na música foi também criado o Quarteto de Cordas.

A Biblioteca Florbela Espanca, quartel general da Festa da Poesia e do Literatura em Movimento, criados na última década, mudou-se para um edifício construído de raiz, onde está a galeria municipal. No edifício antigo vai nascer o Museu da Cidade. Programada está a criação do museu Cais da Língua e das Migrações. O Teatro Constantino Nery reabriu e na Quinta de Santiago foram realizadas obras de restauro e de ampliação.

Face à estratégia definida pela autarquia na matéria de obras públicas, a opinião da oposição, nomeadamente dos candidatos das últimas autárquicas de 2013, com representação na câmara, nem sempre é convergente. José Pedro Rodrigues, que se candidatou pela CDU e é vereador da Mobilidade, afirma existirem “divergências de opinião em várias matérias, que decorrem naturalmente da diferença dos projectos políticos para o concelho”. No entanto, sublinha o “respeito institucional” que tem pelo presidente, que “não deixou de alimentar sempre um debate frontal e inclusivo sobre o futuro de Matosinhos”. Da obra do mandato de Guilherme Pinto, sublinha “o legado indelével na vida cultural do Município”, que, “tanto no plano material como imaterial”, diz deixar “importantes raízes para o futuro”.

O candidato de 2013 pelo PSD, Pedro Vinha tem outra opinião relativamente às opções culturais da autarquia da cidade que foi Capital da Cultura do Eixo Atlântico. Considera que, apesar da oferta ter crescido em número, a nível de programação “não tem identidade nem uma lógica”, como já diz ter acontecido no passado, quando Matosinhos era conhecida por ser uma cidade ligada ao jazz. No entanto, reconhece o apoio que a autarquia tem dado à OJM.

Durante estes anos, sublinha não ter havido um esforço para atrair o turismo, “que foge para o Porto, apesar de existir o Terminal de Cruzeiros, bons restaurantes e uma orla marítima apelativa, nomeadamente para desportos náuticos como o surf”. Diz ainda que Matosinhos perdeu a indústria e transformou-se no “paraíso dos centros comerciais”. Admite a não convergência em várias matérias mas que existem pontos de destaque, como a autarquia ter conseguido atrair o Rally de Portugal, que diz permitir à cidade ter uma maior visibilidade.

Contactado pelo PÚBLICO, António Parada, candidato do PS em 2013, que motivou a candidatura independente de Guilherme Pinto, depois de ter garantido ao partido - que o volta a aceitar como militante - duas vitórias seguidas, disse estar a fazer um balanço sobre a última década deste executivo à frente de Matosinhos, mas afirma preferir esperar por Fevereiro para falar, altura em que Eduardo Rodrigues assume o cargo deixado pelo actual presidente.

