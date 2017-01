Circulação na Avenida Padre Cruz, Lisboa, deverá normalizar às 16h

A circulação na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, onde na sexta-feira de madrugada abateu uma parte da estrada, continua neste sábado condicionada, prevendo-se que seja normalizada às 16h, disse fonte da Polícia Municipal.

A meio da manhã "há ainda duas faixas cortadas e duas abertas à circulação, a do Bus e a do lado", disse a mesma fonte, acrescentando que os trabalhos estão praticamente concluídos, faltando apenas alcatroar.

Um abatimento do piso ocorrido na Avenida Padre Cruz, no sentido norte-sul, abriu "um buraco de grandes dimensões" na estrada, obrigando ao corte de trânsito. O incidente ocorreu perto do cruzamento com a Avenida Dona Amélia.

A Lusa contactou na sexta-feira a Câmara de Lisboa, que ainda não forneceu mais informações sobre o incidente.

