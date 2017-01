Quanto custa o elefante que mora na sala?

A questão do Novo Banco é esta: é preciso pressa porque é preciso tempo. O jogo de Sérgio Monteiro e do Banco de Portugal é por isso perigoso. Arrastar a decisão beneficia dois, pois a um paga o salário generoso e a outro adia a conta final, mas prejudica todos, pois cria incerteza que é a lepra da banca. É preciso acabar com isto. Nem mais um comunicado à meia noite, cada dia que se passa nesta jigajoga semeia a dúvida e ameaça o banco que representa quase um quinto do sistema bancário nacional.

Vejamos então as três alternativas e os custos do elefante que mora na sala.

Primeira alternativa, deixar arrastar e liquidar o banco. A simples admissão desta possibilidade é um erro gigante. O banco não pode ser liquidado (provocaria um terramoto para os clientes, para o restante sistema bancário e para a economia nacional) e o Estado só pode apresentar uma atitude firmíssima contra essa alternativa: nunca e em caso algum. Os custos directos seriam da ordem das dezenas de milhares de milhões de euros, certamente próximos de 20% do PIB, se assumisse, mesmo de forma conservadora, que a liquidação e venda acelerada de activos resultaria num “haircut” de cerca de 33% do valor contabilístico do Novo Banco. Uma boa razão para decidir depressa é que ninguém sequer considere que a liquidação pode ocorrer.

Segunda alternativa, vender o banco a um fundo-abutre. Mas calculemos o prejuízo. Até agora, como foi revelado aqui por Ricardo Cabral, as perdas dos privados e as perdas e dinheiro investido pelo Estado já andam pelos 19 mil milhões (mM) com a resolução do BES, a única num grande banco europeu. Com a resolução e a perda total dos accionistas e de parte da dívida subordinada, com a reestruturação do passivo, os créditos fiscais e a injecção de capital, chegou-se aos 17mM. Veio em dezembro de 2015 uma segunda resolução, com cerca de 2mM de dívida sénior que passam para o banco “mau” e, entretanto, um espectacular perdão ao BES Angola, cerca de 3mM. Ou seja, se o banco for vendido à Lone Star por 750M, as perdas contabilísticas totais ultrapassam os 18mM, ou 10% do PIB.

O prejuízo, no entanto, ainda vai crescer. O fundo reclama 2,5mM (ou mais) de garantias do Estado e quer usá-las. Ou seja, o Estado paga para que o fundo fique com o banco e o valor do défice sobe imediatamente, mais 1,5% do PIB.

Já basta? Desengane-se, a conta é maior ainda. O fundo vai despedir trabalhadores, vai espremer as empresas e os créditos, vai vender partes do banco e vai liquidá-lo, o que até assusta o Financial Times. Se alguém pensa que se pode conversar razoavelmente com John Grayken, tire o cavalinho da chuva. E chegamos à conta calada do fim do antigo BES, ultrapassará em muito os 20mM, a que se devem acrescentar todos os efeitos incalculáveis sobre o conjunto da economia quando o banco encerrar. Seria o diabo.

Terceira alternativa, a nacionalização. Consegue o valor superior, a confiança. Passa-se a saber o que quer o banco e para onde vai. Acaba o medo. Alguém quer calcular quanto vale a confiança? Vale tudo.

Depois, o custo orçamental é elevado mas é controlável. Quando se fizerem contas rigorosas, saberemos quanto será necessário para o aumento de capital. Por prudência, imaginemos que são usados 2,5mM , o valor das garantias pedidas pela Lone Star, em recapitalização ao longo de três anos, afectando o défice em 0,5% do PIB em cada ano. Se as imparidades não declaradas exigirem mais, o valor das novas injecções de capital deve ser sempre negociado com as autoridades europeias. Ou seja, é preciso tempo.

Só o Estado tem os recursos para dar estas garantias à economia, para criar confiança. Para tirarmos o elefante da sala, é precisa uma decisão urgente que ganhe o tempo necessário.

