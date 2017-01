Governo pede à Autoridade da Concorrência para investigar gasolineiras

O Governo teme que haja falhas no mercado dos combustíveis e pediu à Autoridade da Concorrência para investigar as margens das gasolineiras, noticia o Expresso neste sábado.

Após uma análise ao mercado dos combustíveis, o Governo concluiu que a margem bruta do sector “tem vindo a aumentar de forma particularmente significativa, desviando-se significativamente do que vinha sendo a sua média história”.

Na carta enviada à Autoridade da Concorrência, e citada pelo Expresso, o Governo refere que em 2012 a margem bruta da gasolina correspondia a 17% do preço final antes e impostos, ao passo que a do gasóleo a de 18%. Em 2016, e depois de subidas anuais sucessivas, a margem da gasolina era de 28% e a do gasóleo de 24%.

Na carta, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, que foi entrevistado pelo semanário, argumentou ser necessário "revisitar de forma integrada e abrangente aspectos críticos, como seja o processo de formação de preços".

