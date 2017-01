Voleibol: Benfica apura-se para as meias-finais da Taça

O Benfica tornou-se, neste sábado, na primeira equipa a marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal de voleibol. Os "encarnados" ganharam de forma clara ao Voleibol Clube de Viana, no pavilhão da Luz, por 3-0 ((25-14, 25-17, 25-17), e ficam a aguardar o desfecho dos restantes encontros para saber qual o próximo adversário na prova.

Os quartos-de-final da competição continuam no dia 12 de Fevereiro, com os jogos Castelo da Maia-Esmoriz e Sp. Espinho-Ac. Espinho, e ficam concluídos no dia 22 do mesmo mês, com o embate entre o Caldas e a Fonte do Bastardo.

