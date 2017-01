Vitória “encarnada” no “clássico” do hóquei em patins

A equipa de hóquei em patins do Benfica segue imparável no campeonato, com 11 vitórias em outras tantas jornadas. O mais recente triunfo, conquistado neste sábado, surgiu no “clássico” frente ao FC Porto. Os “encarnados” impuseram-se por 8-4 e reforçaram a liderança da classificação, ampliando a vantagem sobre os “azuis e brancos” para cinco pontos.

Os “encarnados” venciam por 2-1 ao intervalo e construíram um resultado dilatado graças à inspiração de João Rodrigues – fez quatro golos e foi o homem em destaque.

A Oliveirense, que no domingo visita o Sporting, tem hipótese de ultrapassar o FC Porto no segundo lugar da classificação e ficar a três pontos do Benfica se vencer os “leões”.

