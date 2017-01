Sevilha sobe ao segundo lugar

O Sevilha subiu neste sábado ao segundo lugar da liga espanhola, ao triunfar em San Sebastian frente à Real Sociedad por 3-0, em jogo da 17.ª jornada.

PUB

A formação andaluza passou a somar 36 pontos, menos quatro que o Real Madrid, também vitorioso neste sábado (5-0 ao Granada), mas com menos um jogo disputado devido à participação no Mundial de clubes. O Sevilha pode, no entanto, perder neste domingo a vice-liderança, dependendo do que o Barcelona (34 pontos) fizer em Villarreal.

O francês Bem Yedder foi a grande figura do jogo, ao marcar três dos quatro golos da equipa orientada por Jorge Sampaoli.

PUB

Em Eibar, o Atlético Madrid venceu com alguma dificuldade por 2-0. Apenas na segunda parte os “colchoneros” marcaram por Saul Ñiguez (54’) e Griezmann (74’), num jogo em que o português Bebé foi suplente utilizado pela equipa da casa – entrou aos 68’.

PUB