Rui Vitória: "Um adversário difícil, mas soubemos controlar"

Rui Vitória, treinador do Benfica

"Foi um adversário difícil, com jogadores que criam perigo a qualquer momento, mas nós soubemos controlar e sabíamos que as nossas oportunidades iam surgir e que era fundamental a finalização. Na segunda parte, tivemos grande controlo, fizemos o adversário correr, estivemos bem posicionados. Entendemos que o Mitrogolou e o Jonas eram a opção certa para este jogo, com o Jonas a fazer ligação com a linha média. O Vitória acabou por ir à procura do golo, tivemos de controlar um pouco mais atrás e nesse momento houve um trabalho importante do Samaris e do Pizzi. Quem tem jogado este ano tem tido um trabalho fantástico, todos têm capacidade para jogar".

Pedro Martins, treinador do Vitória de Guimarães

"Prometemos um bom espectáculo e foi o que fizemos. Fizemos um jogo de grande qualidade, tivemos um grande volume ofensivo, defrontando uma grande equipa, que aproveitou os erros e conseguiu matar o jogo. Estivemos bem em termos de ataque, de cantos. Na primeira parte faltou um passe mais eficaz no último terço, na segunda parte o grupo deu tudo o que tinha e acho que estamos no bom caminho. É evidente que as derrotas não nos dão moral, mas há um crescimento evidente. Pressionámos o Benfica no campo todo, houve equilíbrio na posse de bola e houve algum desgaste nosso face àquilo que foi o jogo. Com esta dinâmica, com este grupo, com a massa associativa que temos, só temos razões para acreditar que o futuro será risonho e tenho a certeza de que vamos conseguir aquilo que pretendemos".

