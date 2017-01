PSG atropelou Bastia na Taça de França

Era o único jogo do dia entre equipas da primeira divisão e acabou por ser o mais desnivelado. O PSG goleou o Bastia por 7-0 e qualificou-se para os 15 avos-de-final da Taça de França.

Todos os golos foram marcados por jogadores diferentes, com destaque para o reforço alemão Julian Draxler (ex-Wolfsburgo), que se estreou pelos parisienses marcando o último golo do jogo.

Entre os outros jogos da eliminatória disputados neste sábado, destaque para o triunfo do Nantes de Sérgio Conceição por 2-1 sobre o Blois, da quinta divisão, e para a vitória do Lille sobre o Excelsior por 4-1. Um dos golos do Lille foi marcado por Ronny Lopes, num jogo que também teve a participação de Éder.

